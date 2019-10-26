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Татар-информ

28 октября 2019, 05:37

Общество

В Болгаре ветераны Военно-Морского Флота встретились с кадетами

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Общество

В Болгаре ветераны Военно-Морского Флота встретились с кадетами

Фото: spas-rt.ru

Мероприятие стартовало с ударов в корабельный колокол – рынду.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). В кадетской школе-интернате имени Павла Карпова состоялась встреча представителей объединения моряков ВМФ Спасского района с учениками. Об этом пишет газета «Яна тормыш».

Встречу приурочили ко Дню образования Российского Военно-Морского Флота и Дню моряка-надводника, которые отмечаются 30 октября. Именно в этот день, в 1696 году Боярская дума, по предложению Петра I, приняла Указ «Морским судам быть…». С тех пор дата является днем рождения российского флота.

Мероприятие стартовало с ударов в корабельный колокол – рынду. Затем всех собравшихся приветствовал директор школьного учреждения Евгений Савинов, поблагодарив ветеранов за то, что они посетили школу и пообщались с учениками и учителями.

Обращаясь к ученикам, помощник военкома Татарстана, подполковник Ильхам Мидхатов призвал ребят брать пример с ветеранов, которые свято чтут флотское братство, военную форму, не забывают традиции.

Во время этого мероприятия группе ветеранов флота были вручены памятные медали. Медалью «60 лет атомному подводному флоту» награжден старший мичман Александр Ходалов, «За верность ВМФ» – старшина Александр Семушкин, «110 лет службе связи Военно-Морского Флота» вручена старшине Николаю Пенькова, «В память о службе в Советской Армии и Военно-Морском Флоте» удостоился гвардии младший сержант Виктор Корнилов.

Выступая с ответным словом, Александр Семушкин поблагодарил собравшихся за встречу и преподнес Ильхаму Мидхатову памятный подарок от объединения моряков в знак совместной работы.

 

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