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Татар-информ

28 октября 2019, 06:36

Культура

В Москве представят одну из красивейших опер современности «Тюляк» Назиба Жиганова

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Культура

В Москве представят одну из красивейших опер современности «Тюляк» Назиба Жиганова

Фото: архив, tatmsk.tatarstan.ru

Постановка состоится в рамках IV фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). 4 ноября на сцене детского музыкального театра имени Н.И. Сац сыграют одну из красивейших опер классика татарской музыки Назиба Жиганова – «Тюляк». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Постановка состоится в рамках IV фестиваля музыкальных театров России «Видеть музыку».

В сопровождении оркестра эпическую оперу исполнят Ильгиз Мухутдинов, Айдар Гильмутдинов, Ильнар Давлетшин, Айгуль Гардисламова, Сюмбель Ситдикова, Руслан Закиров, Айрат Ганиев, Ильнар Давлетшин и многие другие. В фойе театра зрителям покажут фильм о Назибе Жиганове.

В основе сюжета спектакля лежит произведение Наки Исанбета, где главными героями произведения являются Алимбек хан, Аембика, Сартлан и Султан Гэрэй.

Опера «Тюляк» рассказывает о любви к Родине, самопожертвовании ради защиты родной земли, а также искренней любви между мужчиной и женщиной.

Начало запланировано на семь вечера.

 

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