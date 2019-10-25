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Татар-информ

28 октября 2019, 04:31

Здоровье и среда

Новые сеялка и плуг заменят ручной труд в лесном хозяйстве Буинска

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Здоровье и среда

Новые сеялка и плуг заменят ручной труд в лесном хозяйстве Буинска

Фото: buinsk-tat.ru

Современная техника позволит ускорить работу и повысить результативность.

(Казань, 28 октября, «Татар-информ»). Труд работников Буинского лесного хозяйства облегчит новая техника – пятистрочная катковая сеялка для сева семян ели и сосны, а также плуг для обработки почвы на глубину до 30 сантиметров, пишет газета «Знамя».

Новые агрегаты достались району благодаря реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане» нацпроекта «Экология». Вручение сертификатов на технику проходило в Высокогорском районе. Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров вручил лесным хозяйствам сертификаты на 63 единицы техники. Среди них – лесные машины, навесные агрегаты, необходимые для выращивания леса.

Директор Буинского лесхоза Сергей Кириллов поделился, что такую современную технику ждали давно, потому что это не только ускорит работу, но и поможет повысить результативность. До этого работникам учреждения из-за устаревания техники сев в питомнике площадью 14 гектаров приходилось выполнять в основном вручную.

«При этом невозможно соблюсти необходимую глубину, обеспечить ровность заделки семян. Особенно тяжело при посадке мелких семян ели и сосны. А это приводит к снижению качества всхожести», – отметил Сергей Васильевич.

По словам работника лесного хозяйства, охранность лесов, зеленых насаждений, в первую очередь, зависит от работы питомника. До перехода саженцев в лесной фонд требуется до 5-6 лет, а итоги работы видны только спустя 10-15 лет. Для роста тех же елей высотой до 10 см требуется два года.

Сергей Васильевич отметил, что лесной фонд ежегодно пополняется несколькими тысячами саженцев. Также выделяют различные деревья и кустарники для посадки на городских и сельских улицах, вдоль дорог, оврагов для предупреждения эрозии почвы.

 

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