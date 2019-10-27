Новый детсад «Созвездие» с обучением детей на трех языках открылся в Елабуге

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В Елабуге открылся новый детский сад № 40 «Созвездие», который был возведен в микрорайоне «Колосовка». Об этом пишет газета «Новая Кама».

Открытие дошкольного учреждения состоялось при участии зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой и главы исполкома Елабужского района Рустема Нуриева.

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест, оно является частью полилингвального комплекса, обучение воспитанников будет вестись сразу на нескольких языках – русском, татарском и английском.

Заведующая детским садом Миляуша Адиуллина рассказала, в штат принимали воспитателей, владеющих в совершенстве английским или татарским языками.

В планах до обеда вести обучение на английском языке, а после обеда на татарском. В перерыве воспитатели будут разговаривать и на русском языке. Большинство воспитанников будут дети ясельного возраста, от одного года до трех лет – всего 120 человек. Остальные дети дошкольного возраста.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что детский сад полилингвального комплекса «Алабуга» будут принимать воспитателей со знанием языков.

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