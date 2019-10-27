В Елабуге откроется обновленный парк «Чебурашка»

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Строители завершают первый этап работ по реконструкции елабужского парка «Чебурашка». На сегодняшний день основная масса бетона уже залита, сейчас рабочие заняты обустройством тропинок, дорожек, укладкой брусчатки и установкой опор освещения. Об этом пишет газета «Новая Кама».

С ходом строительных работ ознакомились новый руководитель района Рустем Нуриев, первый замруководителя райисполкома Ленар Нургаянов и замруководителя по архитектуре и строительству Ольга Никитина. В состав комиссии вошла и Екатерина Гольдберг – руководитель Санкт-Петербургского архитектурного бюро Orchestra Design, которое специализируется на дизайне городской среды.



Следующим этапом станет заливка фундамента, который расположится под большой сценой. Сейчас проект находится на согласовании. После заливки фундамента сразу же планируется установка малых архитектурных форм.

По задумке рядом с рестораном быстрого питания расположится детская площадка, также предусмотрена и установка открытой сцены, павильона «ракета» и скалодрома. Помимо этого, на территории «Чебурашки» будет немало мелких разных архитектурных форм в виде разного рода скамеек и урн.

Заместитель руководителя райисполкома по архитектуре и строительству Ольга Никитина отметила, что центральную елку планируется установить именно в обновленном парке.

Также сейчас прорабатывается вопрос заливки на территории обновленной «Чебурашки» зимнего катка.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что елабужский парк «Чебурашка» восстановят за счет республиканского бюджета.

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