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Татар-информ

27 октября 2019, 23:24

Общество

В селе Костенеево Елабужского района откроется детский сад после двух лет ожидания

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Общество

В селе Костенеево Елабужского района откроется детский сад после двух лет ожидания

Фото: elabuga-rt.ru

Садик рассчитан на 20 – 25 детей и уже сейчас готов принять своих воспитанников.

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В ноябре в селе Костенеево Елабужского района спустя два года ожидания местных сельчан откроется детский сад, пишет газета «Новая Кама».

Об этом стало известно после визита в село представителей Общероссийского народного фронта.

Член регионального штаба ОНФ в РТ Андрей Медведев рассказал, что в Костенеево они приехали по просьбе жителей этого села. Их проблемой стал детский сад, который никак не может открыться. Два года назад к школе возвели пристрой, однако по каким-то причинам он не сдан, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

«Мы сегодня приехали и пообщались с главой поселения, директором школы, и выяснилось, что в ноябре детский сад уже начнет работу», − сообщил Андрей Медведев.

Начальник Управления образования Елабужского района Ривал Зарипов объяснил, что садик не могли открыть по причине отсутствия разрешения со стороны пожарных и Роспотребнадзора. Сегодня имевшиеся нарушения в этих сферах уже устранены.

«Думаю, в течение нескольких дней мы получим положительное заключение и со стороны Роспотребнадзора. Эти два документа позволят нам получить лицензию, − подытожил Ривал Зарипов.

Садик рассчитан на 20 – 25 детей и уже сейчас готов принять своих воспитанников, поскольку вся необходимая мебель и игрушки уже заняли свои места.

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