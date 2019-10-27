На отдельной территории Мензелинска установлен карантин

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). На отдельной территории города Мензелинска Мензелинского района РТ установлен карантин. Указ, подписанный Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, опубликован на портале «Официальный Татарстан».

«Установить карантин в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территории на территории частных подворий домов № 109 — 163 по улице Социалистическая в городе Мензелинске Мензелинского района Республики Татарстан», — говорится в документе.

Согласно указу, на этой территории запрещаются торговля домашними животными, их вывоз за пределы соответствующей территории и отлов диких животных, убой на мясо животных, больных или подозрительных по заболеванию бешенством, реализация, использование в пищу и для скармливания животным молока от животных, больных бешенством.

Также запрещаются реализация, использование в пищу и для скармливания животным молока от клинически здоровых животных без пастеризации в установленном порядке, вывоз за пределы территории данного населенного пункта шерсти, шкур, полученных от клинически здоровых животных и не прошедших дезинфекцию.

Главному управлению ветеринарии Кабинета Министров РТ поручено разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации бешенства животных. Карантин подлежит отмене по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения необходимых мероприятий.

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