Один из детских садов Буинска получит грант в 500 тысяч рублей

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Буинский детский сад «Аленушка» получит грант в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление образования Буинского района в Instagram`e.



Дошкольное учреждение выиграло гран благодаря победе в конкурсе «Лучший билингвальный детский сад».





«Поздравляем МБДОУ "Аленушка" г. Буинска с победой в республиканском конкурсе "Лучший билингвальный детский сад". Детский сад получит грант в размере 500 тыс. рублей», – говорится в сообщении.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бугульминский детсад «Бэлэкэч» выиграл грант в конкурсе билингвальных детских садов в РТ.

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