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Татар-информ

27 октября 2019, 21:27

Наука и образование

Один из детских садов Буинска получит грант в 500 тысяч рублей

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Наука и образование

Один из детских садов Буинска получит грант в 500 тысяч рублей

Фото: скриншот поста instagram.com

Дошкольное учреждение выиграло гран благодаря победе в конкурсе «Лучший билингвальный детский сад».

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Буинский детский сад «Аленушка» получит грант в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление образования Буинского района в Instagram`e.

Дошкольное учреждение выиграло гран благодаря победе в конкурсе «Лучший билингвальный детский сад».



«Поздравляем МБДОУ "Аленушка" г. Буинска с победой в республиканском конкурсе "Лучший билингвальный детский сад". Детский сад получит грант в размере 500 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бугульминский детсад «Бэлэкэч» выиграл грант в конкурсе билингвальных детских садов в РТ.

 

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