Юных татарстанцев приглашают принять участие во всероссийском экологическом конкурсе

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). 1 ноября заканчивается прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «На старт, эко-отряд», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Заявки могут подать как недавно созданные, так и уже действующие отряды количеством не менее четырех человек, сформированные на базе учреждений общего и дополнительного образования и детских общественных объединений.

Проекты будут рассматриваться по трем основным направлениям: экологическое исследование, экопросвещение и «зеленый» стартап.

Чтобы принять участие, юным экоактивистам необходимо подать заявку по электронному адресу ecocentrdom@gmail.com. В рамках заочного этапа кураторам коллективов необходимо будет направить проекты по одному из направлений на тот же адрес до 15 января следующего года.

Подробности о конкурсе можно узнать по ссылке.

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