Начальник ГИБДД Казани отметил профессионализм водителей городского транспорта

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Начальник Госавтоинспекции Казани Игорь Новиков поздравил работников городского транспорта с Днем водителя, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Он отметил, что это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических сотрудников, глав автотранспортных фирм и всех, кто добросовестно выполняет свой долг.

«Без преданности этих людей своей профессии и их чувства ответственности за дело повседневная жизнь нашего города потеряет привычный ритм своего движения. От имени сотрудников Госавтоинспекции Казани и от себя лично выражаю слова искренней благодарности за добросовестный труд всем тем, что по праву считает этот день своим профессиональным праздником», — сообщил Игорь Новиков.

Глава городского ГИБДД указал на тот факт, что надежное автомобильное сообщение является основой жизни в любом населенном пункте. Оно связывает между собой города и регионы, соединяет людей. Автомобильный транспорт сегодня является главным средством, которое обеспечивает постоянную работу всех отраслей экономики и социальной сферы.

«Уверен, что благодаря своему профессионализму, преданности делу, эффективной организации труда вы достойно справитесь со всеми поставленными задачами! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и достатка Вам и Вашим семьям», — сказал Игорь Новиков.

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