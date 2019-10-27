Нижнекамские финалистки «Татар кызы» перебрали крупу на время

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается конкурс «Татар кызы». Для участия в конкурсе в библиотеку имени Г. Тукая пришли студенты второго курса колледжа по специальности «Повар». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Одним из этапов конкурса является проведение мероприятия на татарском языке. Финалистка Гульназ Шалафаева подготовила соревнования по кулинарному мастерству. Выбор был сделан не случайно, ведь 2019-й объявлен в Татарстане Годом рабочих профессий.





Поделившись на команды «Чак-Чак» и «Бишмармак», будущие повара показали свои кулинарные шедевры. Они презентовали национального блюда, отгадывали загадки, чистили на время фрукты, перебирали крупу – отделяли рис от гречки, демонстрировали мастерство оформления и украшения блюд.



Результаты муниципального конкурса «Татар кызы» станут известны 6 ноября. В Доме культуры «Мирас» пройдет финал конкурса, куда прошли восемь нижнекамок. Девушка, справившаяся с заданиями лучше всех, станет обладательницей титула «Тубэн Кама гузэле». Также будут названы победительницы в номинациях.





Кроме того, будет вручен спецприз зрительских симпатий. Проголосовать за девушек можно тут.

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