Бальники в плавании и миссия школы Покровской: в Минспорта РТ подвели итоги сезона

(Казань, 27 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Министерстве спорта Республики Татарстан состоялась конференция Федерации синхронного плавания РТ. Участие в ней приняли председатель попечительского совета федерации, депутат Госдумы Ольга Павлова и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

Павлова, Шайхутдинов и делегаты конференции обсудили итоги комплектования на будущий сезон, подняли вопрос с переходом спортсменов между регионами и особое внимание уделили открытию в Казани школы Татьяны Покровской по синхронному плаванию.

«Многие не до конца понимают миссию этой школы. Но несмотря на свою загруженность, Покровская готова взять наставничество перед тренерами, и первая группа тренеров выезжает на стажировку через неделю под ее началом. Школа будет лучшей в стране, хотя кто-то из приглашённых спортсменов не приехал», — сообщила Павлова.

Шайхутдинов же добавил, что в каждом районном центре республики уже построен бассейн. «Я горд, что в районах появляются очаги развития синхронного плавания. Школа Покровской — это стандарт. Ранее мы открыли школу Гамовой, и сейчас команда девушек оттуда выступает на европейском уровне. Покровская согласилась нам помочь из-за полной поддержки с нашей стороны, ведь все должно быть согласовано».

Отдельно депутат Государственной Думы отметила выступления в дуэте. По ее словам, татарстанская пара может войти в сборную России, но нужно привлечь спортсменов из других видов спорта: «Мы должны следить за выступлениями в прыжках в воду, за бальными танцами, так как нужны мальчики с хореографией. А плавать мы их научим».

Также речь зашла и о календаре мероприятий на будущий год: «Мы серьезно усилили календарь и ранее впервые провели этап Кубка мира по синхронному плаванию. В 2020 году он также пройдёт в Казани. Скоро мы примем чемпионат России, и именно здесь мы узнаём будущих участников Олимпиады», — завершила Павлова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.