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Артур Шипилов

27 октября 2019, 14:00

Спорт

Бальники в плавании и миссия школы Покровской: в Минспорта РТ подвели итоги сезона

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Спорт

Бальники в плавании и миссия школы Покровской: в Минспорта РТ подвели итоги сезона

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В конференции Федерации синхронного плавания РТ приняли участие Ольга Павлова и Халил Шайхутдинов.

(Казань, 27 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Министерстве спорта Республики Татарстан состоялась конференция Федерации синхронного плавания РТ. Участие в ней приняли председатель попечительского совета федерации, депутат Госдумы Ольга Павлова и первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов. 

Павлова, Шайхутдинов и делегаты конференции обсудили итоги комплектования на будущий сезон, подняли вопрос с переходом спортсменов между регионами и особое внимание уделили открытию в Казани школы Татьяны Покровской по синхронному плаванию. 

«Многие не до конца понимают миссию этой школы. Но несмотря на свою загруженность, Покровская готова взять наставничество перед тренерами, и первая группа тренеров выезжает на стажировку через неделю под ее началом. Школа будет лучшей в стране, хотя кто-то из приглашённых спортсменов не приехал», — сообщила Павлова. 

Шайхутдинов же добавил, что в каждом районном центре республики уже построен бассейн. «Я горд, что в районах появляются очаги развития синхронного плавания. Школа Покровской — это стандарт. Ранее мы открыли школу Гамовой, и сейчас команда девушек оттуда выступает на европейском уровне. Покровская согласилась нам помочь из-за полной поддержки с нашей стороны, ведь все должно быть согласовано». 

Отдельно депутат Государственной Думы отметила выступления в дуэте. По ее словам, татарстанская пара может войти в сборную России, но нужно привлечь спортсменов из других видов спорта: «Мы должны следить за выступлениями в прыжках в воду, за бальными танцами, так как нужны мальчики с хореографией. А плавать мы их научим». 

Также речь зашла и о календаре мероприятий на будущий год: «Мы серьезно усилили календарь и ранее впервые провели этап Кубка мира по синхронному плаванию. В 2020 году он также пройдёт в Казани. Скоро мы примем чемпионат России, и именно здесь мы узнаём будущих участников Олимпиады», — завершила Павлова.

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