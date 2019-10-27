На самой высокой точке села Соколка в Мамадыше воздвигли крест Николаю Чудотворцу

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В День Иверской Божией Матери на самой высокой точке села Соколка на Малиновой горе в Мамадышском районе установили Животворящий Крест Господень. Этот церковный праздник – один из любимых у жителей села, пишет газета «Нократ».



На месте слияния дельты реки Вятки и Камы собралось духовное сообщество района, руководство и жители села.



Возведение креста совпало с днем праздника. Высота железного креста десять метров, вес – три тонны. Меценаты отметили, что место возведения символа веры также символическое: крест будет виден жителям сразу трех городов – Елабуги, Нижнекамска и Мамадыша.



Идея установки такого поклонного креста Святому Николаю Чудотворцу – «хранителю» всех моряков и рыбаков именно в этом месте возникла у сельчан очень давно, а реализовать свою цель они смогли только сейчас.



«Мы должны созидать и возрождать святые места», – отметил глава района Анатолий Иванов.



Благочинный Мамадышского района отец Владимир назвал это событие продолжением религиозного праздника. Ранее на новый храм Живоначальной Троицы установили позолоченные купола и кресты, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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