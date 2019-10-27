ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5%

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5%, отмечается в сообщении регулятора.

Соответствующее решение регулятор принял в связи с замедлением роста инфляции. Так, годовая базовая инфляция по итогам первого месяца осени снизилась до 4% (в августе 4,3%).

«Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%», — отмечается в сообщении регулятора.

В сентябре на заседании совета директоров ЦБ было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентных пункта — до 7%.

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