Первая партия препарата «Фризиум» поступила в Россию

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В Россию прибыла первая партия незарегистрированного в стране препарата «Фризиум», об этом сообщила на странице в Facebook директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)», — говорится в сообщении.

Препарат будут выдавать 540 детям в расчете на три месяца. Директор благотворительного фонда отмечает, что впоследствии будут поставлены новые партии. По ее словам, Минздрав России планирует обеспечить лекарственными средствами всех нуждающихся детей.

В сентябре Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закупке иностранных незарегистрированных в стране лекарственных средств для детей. Распоряжение дает возможность уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу закупить и поставить в страну такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, а также клобазам (фризиум).

Ранее сообщалось, что с начала 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов расширится на 23 позиции.

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