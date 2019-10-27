(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В РТ в аварии с «ГАЗелью» из Башкирии пострадали два ребенка и водитель легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

Авария произошла вчера вечером на 175-м километре трассы Казань – Оренбург в Новошешминском районе. У поселка Татарское Утяшкино столкнулись «ГАЗель» с номерами Башкирии и «Лада» 12-й модели.

Удар был такой силы, что «ГАЗель» вылетела в кювет, а женщину, сидевшую за рулем легкового автомобиля, зажало в машине. Ее детей, мальчиков в возрасте двух и четырех лет, из салона авто вытащили очевидцы, и держали их на руках, пока на место не прибыли аварийные службы.

В результате ДТП 28-летнюю женщину и ее детей с ушибами и ссадинами доставили в травма центр Чистополя.

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