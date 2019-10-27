WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

27 октября 2019, 11:10

Культура

Королевская консерватория Шотландии дала в Казани спектакль Шекспира на языке гения

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Культура

Королевская консерватория Шотландии дала в Казани спектакль Шекспира на языке гения

Фото: Михаил Захаров

Молодежная постановка собрала полный зал любопытствующих, впечатления которых после просмотра зачастую шли вразрез с ожиданиями от постановки.

(Казань, 27 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Накануне в Доме актера впервые в Казани состоялось выступление Королевской консерватории Шотландии. Студенты из города Глазго представили молодежную постановку «Сны Гермии» по комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Несмотря на то, что молодые актеры включили в перфоманс преимущественно любовную линию большого произведения английского классика, получился не учебный фрагмент, а полноценный 55-минутный спектакль. Играли его начинающие иностранные артисты на языке самого литературного гения. Вместе со значительно усеченной сюжетной линией это было единственным, что связывало постановку с известными всему миру образами комедии.

В версии студентов Королевской консерватории Шотландии действие происходит не в античной Греции, а в наше время — на дискотеке и городском парке. Строки Шекспира, а также фрагменты текстов другого английского классика Эдгара По, современного писателя, поэта теле- и кинопродюсера Генри Нормала и одного из актеров самой постановки Габриэля Флойда звучат, соответственно, при грохочущей музыке и мерцающем свете в полумраке танцпола или в темноте, имитирующей ночной сквер.

Из современных атрибутов — кликание персонажами сенсорного монитора телефонов, узнаваемый звук вызова собеседника через Skype, одежда. Хотя последней в некоторых сценах может почти не быть: в эти моменты зрители наблюдают красивые накачанные торсы актеров-мужчин, что, впрочем, скорее даёт визуально-эстетический мостик к образам персонажей античной зарисовки Шекспира. Нельзя было не заметить и невероятную, отточенно-акцентированную пластику актеров, причём не только оголенных, но и одетых.

Понимать, о чем говорят действующие лица, зрителям помогали титры на небольшом экране справа от сцены. Всего для исполнения постановки в Казани из города Глазго приехали шесть актеров, двое техников и один из двоих режиссёров-соавторов.

«Актеры — студенты драматического курса Королевской консерватории Шотландии, им всем по 20 лет, одному — 23. До начала спектакля, честно говоря, мне было несколько боязно, когда я видел, как, к моему удивлению, зал наполнялся в значительной мере возрастной аудиторией. Это очень интересно, что было много пожилой публики. Но в итоге люди выходили одухотворенные, некоторые подходили и очень благодарили, отмечали прекрасное владение актеров голосом. Недосмотревших и ушедших было мало», — поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» впечатлениями о состоявшемся спектакле сам актёр, режиссёр, старший преподаватель театрального искусства Российского Государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург), куратор проекта в России Алексей Астахов.

К слову, визит студенческого театра Королевской консерватории Шотландии в Россию (и в Казань в частности) стал возможен благодаря Году театров, который объявлен в 2019 году. Одно из его событий — Театральная олимпиада, предполагающая гастроли по России лучших зарубежных и национальных театров из регионов РФ. Она проходит в этом году в девятый раз и помимо постановок на основной площадке — в Александринском театре Санкт-Петербурге — включает знакомство с иностранными спектаклями субъектов страны.

Всего за время олимпиады будут показаны более полусотни российских и зарубежных спектаклей коллективов 20 государств. Кроме Санкт-Петербурга и Казани повезло ещё четырем городам: Ярославлю, Пскову, Великому Новгороду и Екатеринбургу. Студенческие театры из Швейцарии, Литвы, Шотландии и Австрии и второй столицы России Санкт-Петербурга представят в них спектакли по пьесам Уильяма Шекспира, Антона Чехова и Леонида Андреева.

В Казани неоднозначное решение шекспировской комедии разделило мнение зала. Кто-то действительно вскоре покинул Дом актера, не досмотрев постановку и со словами «безобразие, только орут все время», а кто-то, несмотря на преклонный возраст, был удивлён, но готов к принятию модерн-версии классики.

«Собираясь на спектакль, я совершенно не ожидала, что он будет решён настолько по-новому. Но мне понравилось — это интересно», — поделилась впечатлением пенсионер Галина Карабейникова.

Будущий продюсер, студентка третьего курса Казанского института культуры Айсылу Галина, предварительно «подсмотрела» в Интернете, что из себя представляет постановка. Шла намеренно — сравнить иностранную актерскую школу с российской.

«В целом подобные постановки, конечно, сейчас не новы. И я увидела то, что хотела увидеть. Методика и игра другие, отличаются от наших — более что ли естественно играют, меньше театрального пафоса», — рассказала о своих наблюдениях Айсылу Гатина.

Обсуждение оказавшегося для Казани провокационным спектакля продолжилось после его завершения в фойе и на улице.

«Интересно, что они выбрали это. Нужно знать, что играет молодежь и что воспринимает молодежь. Но как-то они очень сильно отличаются от наших», — говорила одна из зрительниц преклонного возраста другой.

Другая отметила, что приходилось читать титры на экране, который был расположен сбоку от сцены, а не посередине, что мешало одновременно следить за действием.

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