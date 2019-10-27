Глава ГИБДД Татарстана наградил лучших водителей из транспортных кампаний республики

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов поздравил с Днем водителя работников автотранспорта республики, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

На заседании коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана начальник УГИБДД МВД по РТ выступил с докладом на тему снижения аварийности на дорогах, а в конце мероприятия вручил директору ТК «Буревестник» знак «За отличие в службе ГИБДД второй степени». Кроме того, десять отличившихся работников компании также получили благодарности и ценные подарки.

Мероприятия с поздравлениями и награждениями одновременно прошли в Казани, Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Так, в Казани грамоты и подарки получили три водителя троллейбусных депо, а также замруководителя ПАТП №4 и три их сотрудника.

В Челнах поздравили и наградили четверых работников автотранспортных предприятий, отличившихся в профессиональной деятельности. В Нижнекамске награды работникам пассажирских и грузовых перевозок вручил глава городского ГИБДД, а в Альметьевске – благодарности получили сотрудники УК «Татспецтранспорт».

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