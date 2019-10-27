Пожар на производстве автозапчастей в Нижнекамске уничтожил погрузчик и бетономешалки

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Пожар на производстве автозапчастей в Нижнекамске уничтожил погрузчик и две бетономешалки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание случилось в здании организации по производству и оптовой продажи автозапчастей, расположенном на улице Якты в поселке Строителей. Охранник встретил пожарных, пояснив, что внутри людей и взрывоопасных баллонов нет.

Огнеборцы справились с горением в течение двадцати минут. Пожар, площадью 140 квадратных метров, уничтожил внутри цеха погрузчик, две бетономешалки, три тепловентилятора и два вибростола.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения правил монтажа оборудования, подключенного к электросети.

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