Россиянка Александра Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Canada

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Фигуристка Александра Трусова победила на втором этапе Гран-при Skate Canada, обновив за турнир сразу два мировых рекорда, сообщает РИА Новости.

Так, по набранным баллам в произвольной программе 15-летняя фигуристка набрала 166,62 балла, побив свой же собственный мировой рекорд. Также рекорд был установлен по сумме двух программ — спортсменка получила 241,02 балла.

Комментаторы, работавшие на турнире, пришли в восторг от выступления Трусовой и назвали ее «королевой четверных».

На втором месте оказалась Рика Кихира из Японии (230,33 балла за две программы), на третьем — кореянка Ён Ю (217,49 балла).

Другая россиянка — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева набрала 209,62 балла и заняла пятое место.

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