Спортсмены из более десяти регионов России поучаствуют в турнире по боксу в Казани

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). С 29 октября по 1 ноября в столице РТ пройдет международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера РФ Германа Давыдова, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Состязания будут проводиться среди юниоров (от 17 до 18 лет) и мужчин (от 19 до 40 лет). Всего для участия в Казань съедутся спортсмены из более чем десяти российских регионов. Также на турнир приглашены татарстанские ветераны боксы.

Соревнования состоятся на базе Центра бокса и настольного тенниса. Победителям и призерам вручат кубки, медали и ценные призы.

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