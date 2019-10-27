(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Водитель «Мерседеса» протаранил легковушку в центре Казани и сбежал с места ДТП. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев.

Авария произошла сегодня около четырех утра на перекрестке улиц Профсоюзная и Университетская. Здесь водитель «Мерседеса» решил проскочить и не пропустил автомобиль «КИА». От удара корейская легковушка отлетела на обочину и завалилась на бок.

«Водитель "Мерседеса" с места ДТП сбежал, а водитель "КИА" получил травмы. Медики скорой помощи забрали его в больницу», – рассказали агентству свидетели ДТП.

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