Девочка пострадала в пожаре, вспыхнувшем ночью в электрощитовой казанской высотки

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Десятилетняя девочка пострадала в пожаре, который вспыхнул ночью в электрощитовой на первом этаже высотки в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме № 27 по Ноксинскому спуску пришло накануне около полуночи на единый номер вызова экстренных служб 112.

На месте происшествия пожарных ПСЧ № 7 встретили жильцы дома (порядка 50 человек) и рассказали, что горит электрощитовая на первом этаже десятиэтажки.

Порядка 15 минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара пострадала 10-летняя девочка, проживающая на 4-ом этаже дома. С признаками отравления продуктами горения ребенка госпитализировали в ДРКБ.

«Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», – уточнили в МЧС.

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