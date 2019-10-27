Диетолог предупредила о последствиях употребления томатного сока

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Томатный сок считается полезным продуктом, но для некоторых людей он может быть опасен. Об этом рассказала в эфире НСН врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова.

Как правило, томатный сок содержит соль, которая способна приводить к повышению артериального давления. При этом далеко не всегда производители указывают количество соли, объяснила специалист.

«Поэтому людям с артериальной гипертонией вообще следует избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли», – посоветовала она.

Вреден томатный сок и для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. В таком состоянии нельзя употреблять не только этот напиток, но и многие другие продукты, включая овощи и фрукты в сыром виде.

Всем остальным томатный сок будет полезен, так как содержащийся в нем антиоксидант ликопин препятствует развитию онкологических заболеваний. О пользе напитка для профилактики рака печени ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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