Врач-терапевт Высокогорского района рассказал о неспецифической профилактике гриппа

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Участковый врач-терапевт центральной районной больницы Высокогорского района РТ Роза Акчурова рассказала, что профилактика гриппа бывает специфической и неспецифической. Об этом пишут «Высокогорские вести».

Если в первом случае все зависит от человека – физические упражнения, правильное питание, полноценный сон, то неспецифическая профилактика – это обязательная вакцинация. В таком случае иммунитет сохраняется до шести-семи месяцев.



В центральной районной больнице специалисты принимают пациентов с 8 до 15 часов. «В обязательном порядке прививаться должны все, особенно дети, пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями», – подчеркнула участковый врач-терапевт.



В Высокогорской ЦРБ прививку от гриппа сделали уже около 1700 пациентов – и это только самой больнице.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.