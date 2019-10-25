Госансамбль песни и пляски РТ дал трехчасовый концерт на сцене Буинского района

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Государственный ансамбль песни и пляски РТ представил концерт в обновленном Черки-Кильдуразском сельском доме культуры, пишет газета «Знамя».
Государственный ансамбль песни и пляски РТ – один из выдающихся ансамблей республики, прославляющих нацию далеко за ее пределами.
Гостей приветствовал и. о. главы района Ранис Камартдинов. Он поздравил сельчан с творческим праздником и передал коллективу Благодарственное письмо.
Грандиозный концерт на сельской сцене – большой подарок для местных жителей. На представление, которое длилось в течение трех часов, приехали зрители из разных деревень района. Трехчасовой концерт прошел на одном дыхании.
Приглашать в дома культуры престижные ансамбли стало возможным благодаря действующим в республике программам. Дом культуры в деревне Черки-Кильдуразы был отремонтирован по республиканской программе.
Открытие обновленного дома культуры состоялось 30 августа этого года при участии директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой, которая здесь же презентовала фильм «Остазбике».