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Татар-информ

27 октября 2019, 06:29

Культура

Госансамбль песни и пляски РТ дал трехчасовый концерт на сцене Буинского района

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Культура

Госансамбль песни и пляски РТ дал трехчасовый концерт на сцене Буинского района

Фото: buinsk-tat.ru

В обновленный Черки-Кильдуразский сельский дом культуры приехал Государственный ансамбль песни и пляски РТ.

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Государственный ансамбль песни и пляски РТ представил концерт в обновленном Черки-Кильдуразском сельском доме культуры, пишет газета «Знамя».

Государственный ансамбль песни и пляски РТ – один из выдающихся ансамблей республики, прославляющих нацию далеко за ее пределами.

Гостей приветствовал и. о. главы района Ранис Камартдинов. Он поздравил сельчан с творческим праздником и передал коллективу Благодарственное письмо.

Грандиозный концерт на сельской сцене – большой подарок для местных жителей. На представление, которое длилось в течение трех часов, приехали зрители из разных деревень района. Трехчасовой концерт прошел на одном дыхании.



Приглашать в дома культуры престижные ансамбли стало возможным благодаря действующим в республике программам. Дом культуры в деревне Черки-Кильдуразы был отремонтирован по республиканской программе.

Открытие обновленного дома культуры состоялось 30 августа этого года при участии директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой, которая здесь же презентовала фильм «Остазбике».

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