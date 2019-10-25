В Высокогорском районе неплательщикам коммунальных платежей отключили воду

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В Высокогорском районе Татарстана состоялся рейд по отключению должников от систем водоснабжения. Неплательщикам перекрыли доступ воды в дома. Теперь им придется погасить долги и отдельно оплатить выезд бригады и услуги повторного подключения. Об этом пишут «Высокогорские вести».



У некоторых неплательщиков задолженность по платежам превышает 90 тыс. рублей – такие суммы накопились не за один год. Другие не желают ставить в доме счетчик воды, а в пересчете на количество прописанных жильцов с учетом повышающего коэффициента получаются внушительные ежемесячные платежи.



В итоги коммунальщики лишили должников благ цивилизации. Некоторым гражданам, обещавшим в ближайшее время погасить долг, было вынесено предупреждение.



Всего же задолженность абонентов перед Высокогорскими коммунальными сетями на сегодняшний день составляет более 4 млн рублей.

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