(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Библиотека мечети в Наро-Фоминске пополнилась новыми книгами – их передал председатель местного отделения РОО «ТНЦ МО» в Наро-Фоминском городском округе Энвер Софинов. Об этом сообщает Татарский национальный центр Московской области.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недавно в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ впервые состоялась презентация издания перевода смыслов Корана на татарском языке «Кэлэм Шэриф. Мэгнэви тэржемэ», подготовленного ДУМ РТ.





На презентацию собрались имамы и представители татарских национальных объединений Московской области из Домодедово, Наро-Фоминска, Пушкино, Люберец, Орехово-Зуево и других городов.



760-страничная книга была напечатана в издательстве «Хузур» тиражом 1 тыс. экземпляров. Отличительная особенность перевода смыслов Корана от ДУМ РТ заключается в точной передаче текста Священной Книги на татарском языке, что позволило максимально близко воспроизвести синтаксис лексику подлинника и исключить неправильное толкование.





Все участники презентации получили в подарок по одному экземпляру.



Свой экземпляр уроженец Наро-Фоминска и как один из учредителей местной религиозной организации мусульман Энвер Софинов передал в дар библиотеке своего родного города.



Вместе с этой уникальной книгой он подарил имаму-мухтасибу Ильдару хазрату Бедердинову для пополнения фондов библиотеки трехтомник «Ислам в Московской области». Книга выпущена по итогам научных конференций, проходивших в Орехово-Зуево, Коломне и Пушкино под руководством ДУМ Московской области.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.