Поэты из литературного клуба «Лира» представили свои произведения в Тетюшах

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). «Поэзии чарующие строки» – под таким названием в Тетюшах состоялась встреча представителей литературного клуба «Лира», пишет местная газета «Авангард».

Осень является любимым временем года для многих поэтов: поэтому не случайно мероприятие прошло в один из октябрьских дней, собрав в Центральной библиотеке творческих людей, пишущих стихи на русском и татарском языках.

С приветственным словом к собравшимся обратилась основательница клуба «Лира», заведующая отделом комплектования библиотеки Екатерина Чугунова. Она рассказала о первых изданных местными поэтами сборниках, вспомнила о тех, кто стоял у истоков литературного объединения.

Некоторых авторов сегодня уже нет в живых, но они оставили после себя литературное наследие. Так, на встрече прозвучали произведения Юрия Старшинина и Антонины Долговой, много теплых слов было сказано в адрес Хуршиды Загфаровой, которая не писала стихи, но была активной слушательницей.

Участниками мероприятия стали не только тетюшане: поделиться своим творчеством приехали Роза Файзуллина из села Большие Атряси и Гульчачак Галимова из Кляшева. Местные поэты Ильгизар Галеев, Светлана Пантюхина, Нина Халикова, Евгений Шестернин, Светлана Камфарова, Сания Самигуллина, Елена Калашникова, Татьяна Максимова, Эльмира Зяббарова прочли произведения о родном крае, красоте природы, близких людях.

«Встреча представителей литературного клуба в очередной раз доказала, что Тетюшский район богат талантливыми людьми», – отмечает издание.

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