Алина Загитова выступит спикером молодежного форума «Мост Москва – Татарстан»

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова станет одним из спикеров Пятого молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



Спортсменка расскажет московской молодежи о деле своей жизни – фигурном катании, а также о том, как идти к заветной цели.



Алина признается, что фигурное катание – это ее жизнь. Все свое время она проводит на катке и на тренировках.



«Ложусь вечером и думаю, что мне завтра надо сделать на тренировке. Встаю утром и составляю в голове план. Получается, что я все время думаю о тренировках, соревнованиях. Олимпиада и чемпионат мира – самые запоминающиеся из них», – призналась фигуристка в одном из интервью.



Также Алина не раз говорила, что мечты сбываются, нужно только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодный форум состоится в Москве 9 ноября с участием Президента РТ Рустама Минниханова. Спикерами также выступят Герой России Дамир Юсупов, который экстренно посадил самолет в Подмосквье, и ведущий «Первого канала» Максим Шарафутдинов.

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