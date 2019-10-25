В 2020 году в Пестречинском районе благоустроят 41 двор

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). В 2020 году в Пестречинском районе в рамках республиканской программы «Наш двор» приступят к благоустройству 41 двора, а в остальные три года будут отремонтированы еще 83 двора. Об этом пишет местная азета «Вперед».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Данис Хамитов рассказал, что в Пестречинском районе в республиканскую программу включены 124 двора, вокруг которых расположены 145 домов. Они находятся в Пестрецах, Кощакове, Кулаеве, Богородском, Старом Шигалееве, Пановке и Ленине-Кокушкине.

Хамитов подчеркнул, что в настоящее время с участием старших по домам проведено детальное обследование дворов, составлены дефектные ведомости.

В предварительные планы обустройства дворов входит строительство тротуаров, расширение и асфальтирование дворовых проездов, установка освещения, качелей, песочницы и горок для досуга детей. Также там появятся скамейки, урны, снесут или обрежут представляющие опасность и неудобство деревья.

Программа придет во дворы всех домов, построенных до 2015 года и требующих ремонта. На это республика выделит 50 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.