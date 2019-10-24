В Зеленодольске представили джаз на английском и татарском языках

(Казань, 27 октября, «Татар-информ»). Концерт джазовой музыки в день открытия творческого сезона состоялся в детской музыкальной школе города Зеленодольска. Музыканты представили новый джазовый репертуар на английском, русском, татарском языках. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».



Перед началом концерта директор школы Антон Попов поздравил всех с открытием сезона и рассказал о ближайших концертах. На них, в частности, выступят гитаристы с программой «Русская душа», оркестр народных инструментов Казанской филармонии, участники фестиваля «Головокружительные пальцы».

Казанский ансамбль «Джаз-эль» исполнил на сцене музыкальной школы программу Луи Армстронга. Пианистка Наталья Железных представила музыкантов: саксофон Абдрашит Айдинов, бас-гитара Дмитрий Соломатин, ударные – заслуженный артист РТ Эдуард Нуруллин. Далее джазовый ансамбль ко всеобщему удивлению исполнил мелодии из мультфильмов «Чунга-чанга» и «Умка». Необычно прозвучали знаменитые композиции Фрэнка Синатры и Джорджа Гершвина.

Солистка Римма Шайхелова придумала свой «Караван песен» – татарский джаз. Певице захотелось, чтобы прекрасная музыка звучала с татарским текстом. С литературным переводом помогла Альфия Шайдуллина.

Несколько произведений исполнил лауреат международных и российских конкурсов Антон Попов. Аккордеон соперничал с саксофоном и звучал весьма органично, что вызвало восхищение у публики.

Директор музыкальной школы рассказал, что в новом учебном году в школе открыты курсы для взрослых учеников. «Набрали 26 человек, четыре занятия в месяц. Они учатся играть на всех инструментах, с ними работают наши преподаватели. Программа рассчитана на год. Может быть, в итоге устроим концерт», – поделился он планами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.