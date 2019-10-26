Боец из Татарстана взял «золото» на Всемирных военных играх

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Тхэквондист из Набережных Челнов Рафаэль Камалов, представляющий Сухопутные войска Вооруженных сил РФ, завоевал золотую медаль на проходящих в китайском Ухане VII Всемирных военных играх под эгидой Международного военного спортивного совета (CISM). Об этом сообщает Минспорта РТ.

Татарстанец стал лучшим в весовой категории до 87 кг, одолев в финале со счетом 28:9 Энкарнасиона Мойсиса Фернандеза из Доминиканской Республики. Третье место разделили китаец Кай Женг и египтянин Сиф Эйсса.

Челнинец Рафаэль Камалов тренируется под руководством Сергея Титкина. Он неоднократно становился победителем различных международных соревнований по тхэквондо, на Универсиаде 2019 в Неаполе смог завоевать «бронзу». По итогам прошлого, 2018 года был признан «Спортсменом года» по версии CISM, о чем тогда сообщало ИА «Татар-информ».

VII Всемирные военные игры стартовали в Китае 17 октября и завершатся завтра, 27 октября. В Ухань съехались свыше 9 тыс. спортсменов из 109 стран. Они состязаются по рекордным 329 дисциплинам 27 видов спорта.

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