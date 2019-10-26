Альберт Яруллин: Игра против «Барыса» была интересна болельщикам и полезна нам

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал победу над казахстанской командой «Барыс» со счетом 3:2.

«“Барыс“ – хорошая команда, ребята играли активно, старались, лезли на ворота, были настырными. Думаю, игра была интересной для зрителей и полезной для нас», – заметил хоккеист.

Кроме того, игрок прокомментировал жесткий третий период с двумя потасовками. «Это эмоции, игра. Мы все друг за друга. Был накал, это интересно. После нее никто не на кого зла не держит», – объяснил он.

Вдобавок хоккеист сообщил о состоянии своего товарища Владимира Ткачева, получившего травму в матче против «Металлурга»: «Ему сейчас нельзя особо много времени проводить с телефоном. Но мы с ним живем в одном доме, поэтому я знаю, что пока он отдыхает, восстанавливается».

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