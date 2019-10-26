Новый сезон «Школы одного дня» ДУМ РТ стартовал в Казани

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Сегодня в Казани вновь начала свою работу организованная Духовным управлением мусульман РТ «Школа одного дня». Об этом сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.

Проект нацелен на обучение его участников навыкам чтения намаза и азам ислама за пять уроков – по одному в неделю.

На первое занятие в конференц-зал ДУМ пришли более ста слушателей – как мужчин, так и женщин. «<...> впервые на занятия “Школы“ записывались целыми семьями, а также пришли глухонемые шакирды. Специально для них организован сурдоперевод», – отметили в муфтияте региона.

«В первую очередь хочется напомнить слова нашего пророка Мухаммада: “Тому, кто вступит на путь изучения знаний, Аллах облегчит путь в рай“», – заметил во вступительной речи имам-хатыб мечети «Гаиля», кандидат социологических наук Рустам хазрат Хайруллин.

После вводной лекции мужчины направились в Галеевскую мечеть, а женщины остались в конференц-зале. Слушателям вручили рабочие тетради «Ислам. Первые шаги», на первом уроке они занялись усвоением навыков тахарата (омовения).

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», существующий с 2018 года проект «Школа одного дня» создан для тех, кто хочет стать практикующим мусульманином, но у кого нет достаточного времени для посещения примечетских курсов на протяжении четырех лет. На этот раз учеба завершится 7 декабря встречей с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, который вручит им свидетельства о прохождении обучения.

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