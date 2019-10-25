Защитник «Ак Барса»: «Я был в шоке от вызова в сборную России»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Защитник «Ак Барса» Камиль Фазылзянов рассказал о своих эмоциях после вызова в сборную России.

«Удивился вызову в сборную, был в шоке. Сразу позвонил родителям, обрадовал. О вызове узнал вчера во время ужина с ребятами. Я удивился, а потом пошло все в интернете», – поделился хоккеист.

Кроме того, Фазылзянов поведал о заброшенной со своей зоны шайбе в матче с «Барысом». «Просто набрасывал на ворота – увидел нападающего и хотел, чтобы он подобрал от борта», – объяснил он.

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