Наставник «Ак Барса»: «Нам нужно избавляться от большого количества удалений»

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Барысом» со счетом 3:2 и поблагодарил за надежную игру Адама Рейдеборна.

«Тяжелая игра, вроде вели в игре 3:1, но 14 минут удалений – для нас это очень много. Была нервная концовка, “Барыс“ мог забить, и совсем все было бы по-другому. Здесь нам надо эти моменты убирать, учиться играть такие моменты и не делать таких глупостей. Здорово, что на последнем рубеже Адам Рейдеборн нам помог в конце, и мы победили», – сказал журналистам на послематчевой пресс-конференции Квартальнов.

Вдобавок он прокомментировал вызов защитника Камиля Фазылзянова в сборную. «Для него это большой шаг, в прошлом сезоне он играл в другой лиге. Мы, конечно, рады за него, но ему еще очень много надо работать, поверьте», – подчеркнул специалист.

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