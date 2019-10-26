Казанцы смогут сдать на переработку стекло, пластик и алюминиевые банки

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Завтра, 27 октября, в Казани экологические активисты будут собирать вторсырье и одежду на переработку. Мобильный пункт приема будет работать в одном из торговых центров столицы Татарстана, сообщают организаторы акции в социальных сетях.

В частности, горожане смогут сдать на переработку макулатуру, пластиковые бутылки и контейнеры, стекло, алюминиевые и жестяные банки, иные металлические изделия, изготовленные из пластика игрушки, пластиковые карты и зубные щетки.

Кроме того, казанцы смогут принести одежду, включая джинсы и капроновые колготки, обувь, сумки, аккумуляторы от ноутбуков и мелкую нерабочую технику, пряжу, ткани, зонтики, шторки для ванн и ряд других предметов.

Не следует приносить градусники, лампочки, батарейки, лекарства и блистеры от них, картриджи от фильтров, а также пластиковые тюбики от кремов и паст, так как их прием вестись не будет, предупреждают экоактивисты.

Отдельно на акции будут принимать одеяла, «миски, корм для собак для приюта “Кот и Пес“», отмечают организаторы мероприятия.

Мобильный пункт приема будет работать с 15 до 19 часов по адресу: пр. Победы, д. 141.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.