Наставник «Цмоки-Минска» о проигрыше УНИКСу: Сегодня проиграли Макколлуму

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер белорусского «Цмоки-Минска» Ростислав Вергун прокомментировал домашнее поражение от казанского УНИКСа в матче Единой лиги ВТБ (80:84), подчеркнув большой вклад в победу гостей Эрика Макколлума, набравшего 33 очка. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Мы показали агрессивную защиту, но в концовке пропустили два ключевых броска», – отметил специалист.

При этом Вергун добавил, что баскетбол является командной игрой, состоящей из микродуэлей. «<...> и сегодня мы свою проиграли Макколлуму, которому дали слишком много свободы», – констатировал он.

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