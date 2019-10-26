WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

26 октября 2019, 18:26

Спорт

Главный тренер УНИКСа о победе в Минске: Приехали с большим числом проблем и травм

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Спорт

Главный тренер УНИКСа о победе в Минске: Приехали с большим числом проблем и травм

Прифтис обратил внимание на достоинства противостоявшего казанцам клуба.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Греческий наставник казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» (84:80), посетовав на проблемы с составом. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Цмоки» – тяжелый соперник, у которого хорошо сбалансирован состав и налажены командные взаимодействия», – отметил достоинства противостоявшего казанцам клуба специалист.

«Мы приехали сюда с большим количеством проблем и травм, поэтому победа получилась сложной», – подчеркнул Прифтис и поздравил своих подопечных с достигнутым результатом.  

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