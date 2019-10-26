Источник в военкомате: расстрелявший солдат в Забайкалье призывался не из Татарстана

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов призывался на военную службу не из Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил источник в военном комиссариате РТ.

Сегодня в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Шамсутдинов якобы был призван Нурлатским военкоматом Татарстана.

«Этот молодой человек призывался в армию не из нашей республики, он жил в другом регионе страны и уходил на службу оттуда же», – рассказал источник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что солдат-срочник расстрелял сослуживцев в воинской части в городе Горный в Забайкалье, семь человек погибли на месте, один скончался в больнице.

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