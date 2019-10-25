WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

26 октября 2019, 16:58

КультураАктуальная урбанистика Татарстана

Команды из Москвы, победив на II Молодежной архбиеннале, реновируют промзоны Казани

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КультураАктуальная урбанистика Татарстана

Команды из Москвы, победив на II Молодежной архбиеннале, реновируют промзоны Казани

Фото: Михаил Захаров

Объявляя результаты, международное жюри подчеркнуло, что очень надеется увидеть концепции-макеты реализованными в столице Татарстана.

(Иннополис, 26 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Иннополисе подвели итоги II Российской молодежной архитектурной биеннале, финальные презентации конкурсных проектов, лекции и дискуссии которой проходили в самом новом городе России с 24 октября. Предложившими самые удачные концепции переосмысления территории завода «Сантехприбор» признаны Александр Аляев из Москвы (золотой приз) и «КБ 11» из Уфы (серебряный приз). Лучшими идеями реновации территории портового элеватора Казани названы работы творческого объединения «Лето» из Москвы (золотой приз) и московского архитектурного бюро Megabudka (серебряный приз).

Редевелопмент промышленных территорий стал темой второй Российской молодежной архитектурной биеннале неспроста. Как отметил министр строительства РФ Владимир Якушев на пленарном заседании мероприятия, проблема деградирующих, неактивно используемых и непривлекательных для жителей земель в прошлом востребованных предприятий характерна и типична для всей России.

Взрастить кластер молодых архитекторов, которые преобразуют промзоны и города в целом в комфортные территории, что в свою очередь сделает их жителей счастливыми и довольными интересной и лояльной окружающей средой, – задача архитекторов будущего. Таким званием министр строительства России наградил всю тридцатку финалистов Молодежной архбиеннале.

Форум является единственным в мире национальным конкурсом для молодых архитекторов, которые к тому же, взяв главный приз, имеют возможность реализовать свою идею. На конкурс в этом году поступило более 700 заявок из пяти стран мира. В итоге участниками стали коллективы из 12 регионов России – от Санкт-Петербурга и Симферополя до Владикавказа, Краснодара и Махачкалы.

«Мы рассчитываем, что повлияем на развитие промышленных территорий нашей столицы. Таким образом мы создаем каталог решений для таких территорий, которым мы будем делиться со всей страной», – сказала директор биеннале – помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Она также заметила, что для форума очень важна как поддержка министра строительства России, так и то, что Президент Татарстана принял решение реализовать победившие проекты.

Впрочем, работу на практике в республике, пояснила Фишман, финалисты начнут с переосмысления молодежных центров, программа модернизации которых была запущена в регионе год назад.

Специальный приз от Татарстана министр строительства РТ Ирек Файзуллин вручил Ксении Воробьевой из Москвы – за концепцию реновации территории завода «Сантехприбор». Специальный приз Министерства строительства России достался концепции Ильи Ободовского из Симферополя: архитектор представил свой взгляд но новую жизнь территории портового элеватора Казани. Жюри также вручило призы специального упоминания по обоим конкурсным объектам.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», две недели назад победителем конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо» в центре Казани также стало архитектурное бюро из Москвы.  

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