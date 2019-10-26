WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

26 октября 2019, 16:40

Спорт

Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

Рекомендуем

Спорт

Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

Фото: Михаил Захаров

Артем Вольвич рассказал об ощущениях после общения игроков клуба с болельщиками.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист «Зенита-Казани» Артем Вольвич рассказал об ощущениях после встречи клуба с болельщиками.

«Прикольно, весело. Понравилась вся программа, от представления новичков до шутливого матча. Сегодня я поработал продавцом, продал вообще все. Мы делали скидки, подарки людям, я считаю, сделал огромную выручку. Но играть сложнее, чем продавать», – заметил Вольвич.

Кроме того, игрок рассказал, какой из элементов шоу оказался самым сложным. «Когда затянули сетку черным полотном, это [было] самое сложное. Хотя мы частенько это практикуем», – поделился он. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

УНИКС ожидаемо победил в Минске
Новости дня
17:49
Источник в военкомате: расстрелявший солдат в Забайкалье призывался не из Татарстана

В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что Рамиль Шамсутдинов якобы был призван Нурлатским военкоматом Татарстана.

17:26
УНИКС ожидаемо победил в Минске
16:58
Команды из Москвы, победив на II Молодежной архбиеннале, реновируют промзоны Казани

Объявляя результаты, международное жюри подчеркнуло, что очень надеется увидеть концепции-макеты реализованными в столице Татарстана.

16:40
Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

Артем Вольвич рассказал об ощущениях после общения игроков клуба с болельщиками.

16:24
Максим Михайлов: «Зениту-Казани» нужен максимальный контакт с болельщиками

Волейболист казанского клуба поделился эмоциями после встречи с фанатами.

16:18
Проект «Әдәби марафон» стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО

Куратор проекта Раиль Гатауллин удостоен награды Ассамблеи народов РФ.

16:04
Минсельхозпрод Татарстана заявил о критических значениях цен на сахар

На следующий год республике придется сократить посевные площади под сахарную свеклу.

15:34
«Сезон будет тяжелым, но интересным»: ВК «Зенит-казань» встретился с болельщиками

Старший тренер команды Алексей Вербов разделил команду на две и провёл игру по своим правилам.

15:10
В Казани представили татарско-русский онлайн-переводчик

На разработку программы «Татсофт» было выделено 18 млн рублей.

14:16
ФАДН признало онлайн-школу «Ана теле» лучшим мультимедийным проектом

Награду татарстанцы получили в рамках форума-диалога «Языковая политика: общероссийская экспертиза», проходившего в Москве.

14:00
Делегация Комитета ГД по охране здоровья осмотрела в КГМУ симуляционный центр и музей

Дмитрий Морозов прочитал лекцию о нормативно-правовом регулировании детской хирургии.

13:34
Президент ВК «Зенит-Казань»: Мы должны вернуть титулы, которыми поделились ранее

Рафкат Кантюков поставил задачи для юбилейного года клуба.

13:20
Три игры волейбольного «Зенита-Казани» будут перенесены из-за еврокубковых матчей

Под перенос попали игры против «Урала», «Югры» и одна домашняя игра Лиги Чемпионов.

13:08
Президент РТ обсудил с Комитетом ГД по охране здоровья организацию первичной медпомощи

Общественное обсуждение совершенствования организации первичной медпомощи на территории ПФО проходит в рамках проекта «Здоровое будущее».

12:44
Проект развития молодежного крыла удмуртов РТ получил награду Ассамблеи народов РФ

Итоги юбилейного V Всероссийского конкурса лидеров НКО подвели 25 октября.

12:02
Марат Зяббаров: Есть вероятность распространения в республике вируса АЧС

Министр призвал аграриев быть предельно осторожными и строго соблюдать ветеринарные правила содержания свиней.

11:36
Минсельхозпрод РТ: 80% посевов озимых культур в хорошем состоянии

В Татарстане под урожай 2020 года озимые культуры посеяны на площади 498,1 тыс. га.

11:04
В РТ на капремонт многоквартирных домов с начала года потратили почти 5,5 млрд рублей

Ирек Файзуллин отчитался перед Президентом РТ о строительстве и капремонте в республике.

10:39
Полицейские устанавливают обстоятельства ночной перестрелки на улице в Казани

Информация об инциденте появилась на страницах в соцсетях.

10:24
Завершились съемки фильма татарстанского режиссера Павла Москвина «Солдатская шапка»

Во время четырех смен в Марий Эл было задействовано шесть локаций, 24 специалиста, более сорока единиц съемочной техники.

09:39
Восемь человек стали жертвами страшного ДТП с автобусом и минивеном на трассе в Алтае

Смертельная авария произошла сегодня утром на 74-м км федеральной дороги А-322.

09:21
Пропавшего по дороге в школу мальчика из Татарстана нашли

Школьник уехал на автобусе в Казань, где его нашли волонтеры.

09:20
В Челябинской области открылся новый туристический комплекс «Татарский дом»

На примере туристического комплекса «Татарский дом» показана вся современная жизнь татарского села.

08:30
Зеленодольский Pozis потребовал от Госдумы и Правительства равных льгот с китайцами

Татарстанский завод по производству холодильников разработал пакет предложений по предоставлению льгот для отечественных производителей.

08:04
В сельхозярмарках в Казани впервые примут участие «Татагрохим» и «Татмелиорация»

Хозяйства двух компаний-инвесторов планируют завезти для реализации горожанам сельхозпродукции более чем на 20 млн рублей.

События