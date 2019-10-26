Волейболист «Зенита»: На встрече с фанатами работал продавцом, но играть сложнее

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист «Зенита-Казани» Артем Вольвич рассказал об ощущениях после встречи клуба с болельщиками.

«Прикольно, весело. Понравилась вся программа, от представления новичков до шутливого матча. Сегодня я поработал продавцом, продал вообще все. Мы делали скидки, подарки людям, я считаю, сделал огромную выручку. Но играть сложнее, чем продавать», – заметил Вольвич.

Кроме того, игрок рассказал, какой из элементов шоу оказался самым сложным. «Когда затянули сетку черным полотном, это [было] самое сложное. Хотя мы частенько это практикуем», – поделился он.

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