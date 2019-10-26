Максим Михайлов: «Зениту-Казани» нужен максимальный контакт с болельщиками

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов поделился эмоциями от встречи команды с болельщиками.

«Положительно отношусь к подобным встречам. Я считаю, что нужен максимальный контакт с болельщиками. Они приходят поддерживать нас в любых ситуациях, и мы должны отвечать тем же», – подчеркнул Михайлов.

Во время встречи волейболист занял позицию на тренировке подач, хотя чаще фотографировался, чем помогал фанатам. «Мы должны были заниматься общением, и кому-то больше нравилось готовить бургеры, кому-то фотографироваться. Но локации выбирали за нас», – пояснил он.

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