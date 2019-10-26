«Сезон будет тяжелым, но интересным»: ВК «Зенит-казань» встретился с болельщиками

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Волейбольный клуб «Зенит-Казань» провёл встречу с болельщиками, во время которой старший тренер команды Алексей Вербов разделил команду на две и провёл игру по своим правилам.

Начался день встречи с пресс-конференции. «Сезон должен быть интересный, напряженный, рабочий. Особенно первые два месяца. Больше говорить не хочется, задачи перед клубом никто не менял», — поделился Алекно.

Также он отметил, что не занимается плотно с командой: «Я здесь нахожусь, чтобы контролировать, помогать команде. Но пока не вижу в этом смысла, Алексей Игоревич справляется с этим. Не вижу надобности, доволен, как работает команда».

Капитан команды Александр Бутько же больше говорил про настроение внутри коллектива: «Все ребята здоровы, воодушевлены. Расписание сложное, и очень важно подойти к тяжелым матчам в лучшей форме. Было много работы в тренажерном зале. Сезон будет интересным и непредсказуемым, каждая игра — финал».

Далее для всех болельщиков клуб организовал развлекательные зоны — Лоран Алекно сыграл со всеми желающими в футбольный симулятор, легионеры Эрвин Нгапет и Цветан Соколов устроили фотосессию, Алексей Самойленко и Фёдор Воронков готовили бургеры. Алексей Кононов рисовал на лицах болельщиков, Валентин Кротков брал интервью для клубного канала.

Во время представления новичков волейболистам вручали игровые майки и тюбетейки, но получить их было можно только пройдя определенные испытания: Фёдор Воронков угадывал сокомандника по его детской фотографии, Денис Земченок станцевал татарский танец, Валентин Голубев прошёл тест на знание Татарстана, а Цветан Соколов учил татарский язык.

В конце мероприятия был матч: Алексей Вербов поделил команду на две и провёл игру по своим правилам — то заменял мяч на пляжный, то натягивал чёрное полотно на сетку, то заставлял игроков играть со зрителями. Последние остались довольны.

Теперь «Зенит-Казань» ждёт первую домашнюю игру — 2 ноября команда примет новоуренгойский «Факел».

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