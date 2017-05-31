Синоптики предупредили о сильном ветре в Казани завтрашним утром

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Ночью и днем завтра, 27 октября, на территории Татарстана, в том числе и в Казани, ожидается сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В Казани ветрено будет как утром, так и днем. Порывы юго-западного ветра будут достигать 15–20 м/с.

Кроме того, в воскресенье на территории республики временами будут идти дожди (в ночные часы – местами и небольшие). Их принесет с собой атмосферный фронт, о котором ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В темное время суток столбики термометров опустятся до 4 градусов выше нуля. В дневные часы воздух прогреется до 8–13 градусов тепла.

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