ФАДН признало онлайн-школу «Ана теле» лучшим мультимедийным проектом

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Онлайн-школа татарского языка «Ана Теле» стала обладателем III Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» в номинации «Лучший мультимедийный проект». О награде от Федерального агентства по делам национальностей корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала руководитель проекта, доцент кафедры общего языкознания и тюркологии КФУ Кадрия Фатхуллова.

«Татары сегодня раскиданы по всему миру. Школа дает возможность тем, кто живет не только в РТ, но и за пределами республики, передать новым поколениям свой родной язык, свою культуру», — отметила собеседница агентства, добавив также, что татарский язык единственный в России имеет полноценную онлайн-школу для его изучения.

Проект «Ана теле» реализуется в Татарстане с 2013 года по поручению Президента РТ Рустама Минниханова. Онлайн-платформа была создана совместно с школой английского языка English First, контент для ее наполнения создавали сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. На протяжении последних шести лет проект помогает пользователям из разных стран изучать татарский язык в дистанционном режиме.

«Я считаю, что важно участвовать в любом конкурсе, потому что через участие люди узнают об интересных проектах, делятся опытом. Мы показали свои наработки и почерпнули опыт других участников о том, какими средствами, новыми технологиями сегодня можно служить сохранению родных языков», — заключила Кадрия Фатхуллова.

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