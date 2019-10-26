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Татар-информ

26 октября 2019, 15:10

Общество

В Казани представили татарско-русский онлайн-переводчик

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Общество

В Казани представили татарско-русский онлайн-переводчик

Фото: архив/Михаил Захаров

На разработку программы «Татсофт» было выделено 18 млн рублей.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В офисе молодежного центра «Сэлэт» состоялась презентация татарско-русского и русско-татарского онлайн переводчика «Татсофт», разработанного Институтом прикладной семиотики Академии наук РТ.

«На разработку продукта ушло почти 30 лет, если мы включим его в систему “Татсофт” и начнем активно пользоваться, программа могла бы развиваться. Ею могли бы пользоваться школьники и быстрее осваивать татарский язык. А это зависит от нас самих. Пусть каждый, кто желает, чтобы татарский язык развивался, попробует перевести в “Татсофте” хотя бы одно предложение», — сказал на презентации доктор технических наук, профессор Джавдет Сулейманов.

Старший научный сотрудник Академии наук РТ Айдар Хусаинов рассказал, что разработка программы велась с 2014 года. Создатели работали с компаниями ABBYY и «Яндекс». Были изготовлены компьютерные модели татарского языка. В 2018 году был создан переводчик. В начале 2018 года появился первый в мире татарско-русский и русско-татарский нейросеть-переводчик.

Айдар Хусаинов подчеркнул, что такой сервис очень нужен. «Во-первых, более пяти миллионов человек говорят на татарском языке. Есть еще те, кто не знает языка, но хочет его изучить. Есть специальные направления, где присутствует татарский язык, это прекрасная возможность для студентов. Учитывая, что татарский и русский — это два государственных языка, документацию тоже надо вести на двух языках», — сказал Хусаинов.

«На данный момент есть 1 млн пар переведенных татарско-русских и русско-татарских предложений. Разработчики хотят довести их число до 15 млн. Это зависит от финансирования. На создание продукта “Татсофт” выделено 18 млн рублей», — рассказал он.

На сайте есть кнопки «лайк» и «дизлайк», нажимая на них, можно помочь совершенствованию системы, отметил Хусаинов.

По словам ученого, сервис онлайн-перевода надо развивать, не отставая от «Гугла» и «Яндекса». Также планируется создать мобильное приложение, ожидается, что оно будет готово в течение полутора лет.
Разработчики также намерены представить функцию синтеза речи. Уже существует демо-версия программы, она говорит голосом артиста театра Камала Рамиля Вазиева, отметили на презентации.

Сервис перевода расположен по адресу https://translate.tatar/.

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