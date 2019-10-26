Делегация Комитета ГД по охране здоровья осмотрела в КГМУ симуляционный центр и музей

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). Казанский государственный медицинский университет посетила делегация Комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает пресс-служба вуза.

Делегацию возглавил председатель комитета Дмитрий Морозов. В актовом зале университета он прочитал лекцию «Детская хирургия — нормативно-правовое регулирование в современной России» и поучаствовал в награждении преподавателей и молодых ученых вуза.

В состав делегации также вошли директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич, а также представители Минздрава республики.

В КГМУ они встретились с руководством вуза, посетили симуляционный центр кафедры акушерства и гинекологии им. профессора Груздева, кафедру симуляционных методов обучения, УМЦ «Бережливые технологии в здравоохранении» и Музей истории медицины.

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