Президент ВК «Зенит-Казань»: Мы должны вернуть титулы, которыми поделились ранее

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Президент волейбольного казанского клуба «Зенит» Рафкат Кантюков рассказал на предсезонной пресс-конференции о задачах для команды на сезон 19/20.

«Дай бог, сезон будет успешным. Финансирование клуба есть, команда сложена, тренеры, массажисты есть. В следующем году нам 20 лет, и какие будут победы, так мы их и отметим», — сказал Кантюков.

Вдобавок он затронул тему прошлого розыгрыша чемпионата России: «Два кубка в прошлом сезоне — хорошо, но хотелось бы больше. Мы одни из лучших в мире, поэтому нам нужно вернуть себе титулы, которые мы подарили другим клубам в прошлом сезоне».

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